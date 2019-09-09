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Süper Lig'in en istikrarlı 3 kulübü

1 saat önce

İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı.

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İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.


Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı.


Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.


En fazla oyuncu Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de


İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.


Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe ve Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele etti.


Forma giyenler


Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:


Takımlar Toplam İlk 11


Alanyaspor 16 11


Antalyaspor 19 14


Beşiktaş 22 14


BtcTurk Yeni Malatyaspor 19 14


Çaykur Rizespor 17 13


Demir Grup Sivasspor 16 12


Fenerbahçe 17 13


Galatasaray 19 16


Gazişehir Gaziantep 18 15


Gençlerbirliği 19 17


Göztepe 18 17


İstikbal Mobilya Kayserispor 19 15


Kasımpaşa 16 13


Konyaspor 15 11


Medipol Başakşehir 22 17


MKE Ankaragücü 17 12


Trabzonspor 18 16


Yukatel Denizlispor 15 1

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:45 
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