Süper Lig'in en istikrarlı 3 kulübü

İlk 3 haftada 320 futbolcunun forma şansı bulduğu Süper Lig'de bu oyunculardan 251'i ilk 11'de sahaya çıktı. Sezona Beşiktaş'a başladıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir'den Göztepe'ye kiralanan Soner Aydoğdu 3 haftalık süreçte iki takımda birden forma giyen isimler oldu.



Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3 müsabakada da ilk 11'lerini bozmadı.



Bu 3 takımın kadro istikrarını bozmadığı Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü'nde 10 futbolcu 3 maçta da ilk 11'de yer aldı. Bu takımların ardından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'da 9, Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 8, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep 7, Galatasaray, Gençlerbirliği, Göztepe ve Trabzonspor 6, Medipol Başakşehir'de ise 5 isim tüm maçlara ilk 11'de başladı.



En fazla oyuncu Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de



İlk 3 haftalık periyotta Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 22 futbolcuya şans verdi. Kadro istikrarını bozmayan ekiplerden Konyaspor ile Yukatel Denizlispor ise 15 futbolcuyu sahaya sürdü.



Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ile İstikbal Mobilya Kayserispor 19, Gazişehir Gaziantep, Göztepe ve Trabzonspor 18, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 17, Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa 16 oyuncuyla mücadele etti.



Forma giyenler



Ligde ilk 3 haftalık süreçte takımlara göre maçlarda forma giyen ve müsabakalara ilk 11'de başlayan futbolcu sayısı şöyle:



Takımlar Toplam İlk 11



Alanyaspor 16 11



Antalyaspor 19 14



Beşiktaş 22 14



BtcTurk Yeni Malatyaspor 19 14



Çaykur Rizespor 17 13



Demir Grup Sivasspor 16 12



Fenerbahçe 17 13



Galatasaray 19 16



Gazişehir Gaziantep 18 15



Gençlerbirliği 19 17



Göztepe 18 17



İstikbal Mobilya Kayserispor 19 15



Kasımpaşa 16 13



Konyaspor 15 11



Medipol Başakşehir 22 17



MKE Ankaragücü 17 12



Trabzonspor 18 16



Yukatel Denizlispor 15 1