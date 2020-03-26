Süper Lig'in en iyisi Alexander Sörloth - Trabzonspor Haberleri - Son Dakika
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Süper Lig'in en iyisi Alexander Sörloth - Trabzonspor Haberleri

6 saat önce

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Avro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı.

Süper Lig'in en iyisi Alexander Sörloth - Trabzonspor Haberleri, System.String[]

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Avro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon Euro'luk (112 Milyon 638 Bin TL) değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti.


Avrupa Kulüplerinin radarına girdi


Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de 19 gol attı. Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Avrupa Kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu bir çok kulüp tarafından takip edilen isimlerin başında geliyor. Tüm dünyayı saran Korona Virüsü nedeniyle, bordo-mavili kulüp ve Sörloth beklemeye geçmiş durumda.


Sörloth'ü, takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip ediyor


Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ü takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip etti. 10 Milyon Euro'luk değerini transfermarkt'ın Süper Ligin ara güncellemesi olan Ocak ve Mart ayı değerlendirmesi sonucu 16 Milyon Euro'ya çıkartan Sörloth'ü, 14 Milyon Euro (98 Milyon 558 Bin TL) değeri ile Abdulkadir Ömür takip etti. Trabzonspor'un iki oyuncusunu ise 13 Milyon Euro (91 Milyon 518 Bin TL) değerleriyle Galatasaray'dan Mario Lemina ve Medipol Başakşehir'den Edin Visca takip etti.


En pahalı kaleci Uğurcan Çakır


Altyapısından yetiştirdiği oyuncular ve transfer ettiği yıldız adayı oyuncularla Süper Lig'e damga vuran Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'da en pahalı kaleci oldu. 12 Milyon Euro (84 Milyon 478 Bin TL) değeri ile genç kaleci en pahalı eldiven oldu. Çakır'ı, 5 Milyon Euro (35 Milyon 199 Bin TL) değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:22 

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