Süper Lig'in eski yıldızı Hleb sert konuştu: 'Corona virüs...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'in eski yıldızı Hleb sert konuştu: 'Corona virüs...' - Son Dakika Spor

Süper Lig'in eski yıldızı Hleb sert konuştu: 'Corona virüs...'

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Geçmiş yıllarda Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Barcelona'nın eski futbolcusu Aleksandr Hleb, Avrupa'da ligleri devam eden tek ülke olan Belarus'u eleştirdi.

Süper Lig'in eski yıldızı Hleb sert konuştu: 'Corona virüs...', System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Geçmiş yıllarda Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Barcelona'nın eski futbolcusu Aleksandr Hleb, Avrupa'da ligleri devam eden tek ülke olan Belarus'u eleştirdi.


Geçtiğimiz yıllarda emekli olan Belaruslu futbolcu, "Belarus'ta corona virüs konusunda kimse bizi umursamıyor. İnanılmaz bir durum! Avrupa'da maçlara devam eden tek ülkeyiz! Herkes televizyonda bizi izler artık..." sözlerini kullandı.


"MESSI, RONALDO GELİR BELKİ?"


Hleb, "Futbol oynamak isteyen bize gelebilir. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gelir belki kim bilir? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, tüm ligler ertelendi ama sadece bizimki devam ediyor. Neden? Gerçekten bilmiyorum. Herkes normal bir şekilde davranıyor, kimse bizi umursamıyor." dedi.

Belarus, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:49 

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