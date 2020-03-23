Süper Lig'in eski yıldızı Hleb sert konuştu: 'Corona virüs...'

Spor Arena Dış Haber | Geçmiş yıllarda Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Barcelona'nın eski futbolcusu Aleksandr Hleb, Avrupa'da ligleri devam eden tek ülke olan Belarus'u eleştirdi.



Geçtiğimiz yıllarda emekli olan Belaruslu futbolcu, "Belarus'ta corona virüs konusunda kimse bizi umursamıyor. İnanılmaz bir durum! Avrupa'da maçlara devam eden tek ülkeyiz! Herkes televizyonda bizi izler artık..." sözlerini kullandı.



"MESSI, RONALDO GELİR BELKİ?"



Hleb, "Futbol oynamak isteyen bize gelebilir. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gelir belki kim bilir? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, tüm ligler ertelendi ama sadece bizimki devam ediyor. Neden? Gerçekten bilmiyorum. Herkes normal bir şekilde davranıyor, kimse bizi umursamıyor." dedi.