Süper Lig'in eski yıldızı Royston Drenthe, aldığı kilolarla dikkat çekti

Ülkemizde bir dönem Kayseri Erciyesspor forması giyen Hollandalı futbolcu Royston Drenthe, geçtiğimiz günlerde futbola geri dönmüş ve İspanya 4. Ligi takımlarından Murcia ile sözleşme imzalamıştı.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Feyenoord ve Everton gibi üst düzey ekiplerin formalarını giyen 33 yaşındaki Drenthe takımıyla antrenmanlara başlarken, idmandaki kilolu ve göbekli görüntüsü dikkat çekti.

"ŞU AN YÜKSEK TEMPODA DEĞİLİM"

İspanya'ya dönmeden önce koronavirüs nedeniyle ülkesi Hollanda'da olan ve ülkedeki kısıtlamaların antrenmanlarını etkilediğini söyleyen Drenthe, "Ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle gerekli antrenmanları yapamadım. Bu süreçte küçük bir sakatlık geçirdim. Şu an yüksek tempoda değilim, yavaş yavaş ilerliyorum. Bu hafta sonu oynayamayacağım ancak önümüzdeki haftadan itibaren hazır olmaya başlayacağım" dedi.

"3 KİLO VERMEM GEREKİYOR"

Kilo aldığını kabul eden Hollandalı sol bek, "Yaklaşık 3 kilo vermem gerekiyor. Pazartesi günü diyete başlayacağım çünkü Noel'de her zaman çok yiyorum" ifadelerini kullandı.