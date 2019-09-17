Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in gol fakiri Göztepe
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Süper Lig'in gol fakiri Göztepe

1 saat önce

Süper Lig'de geçen sezon son hafta ligde kalmayı başaran Göztepe, Süper Lig'de Tamer Tuna yönetiminde çıktığı son 15 maçın 10'unda gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'in gol fakiri Göztepe, System.String[]

Süper Lig'de geçen sezon son hafta ligde kalmayı başaran Göztepe, Süper Lig'de Tamer Tuna yönetiminde çıktığı son 15 maçın 10'unda gol sevinci yaşayamadı.

Geçen yıl Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş'in ardından son 11 haftada göreve gelen Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, 6 müsabakada Kasımpaşa, Beşiktaş, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor müsabakalarında gol atamadı.

Ligde gol bulmakta zorluk çeken sarı-kırmızılı ekip, bu sezon çıktığı Antalyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında da gol kaydedemedi.

Tuna yönetiminde 15 maçın 10'unda gol atamayan İzmir temsilcisi, bu süreçte sadece 12 gol üretti.

Göztepe, son 15 haftada her iki sezon da Süper Lig'de yer alan 15 ekip içinde en az gol bulan takım konumunda yer alıyor. Bu süreçte Beşiktaş 33 gol bulurken, Galatasaray 31, Trabzonspor ise 30 gol attı.

Göztepe'nin bu hafta konuk edeceği son 15 haftada 15 gol bulan Konyaspor ise bu süreç içinde Göztepe'den sonra en az gol bulan ekip oldu.

Tamer Tuna'nın Süper Lig'de çalıştırdığı Göztepe ve Demir Grup Sivasspor takımları Tuna yönetiminde çıktığı 60 maçta 73 gol attı. Tuna'nın çalıştırdığı ekipler maç başına 1,22 gol ortalaması yakaladı.

Tamer Tuna, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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