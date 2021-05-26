Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda - Son Dakika

Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda

26.05.2021 16:19
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda, System.String[]

Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Atalanta ile anlaştı.

Hatayspor'da forma giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Atalanta ile anlaştı. Gabon basını Hatayspor ve Atalanta'nın futbolcu için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığını yazdı.

A.Hatayspor formasıyla Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza'nın yeni adresi Gabon basınına göre netleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray, Gabonlu futbolcu için Hatayspor ile görüşmelere başlamıştı. Ancak mutlu sona İtalyan ekibi Atalanta ulaştı. Gabon basını, Hatay ve Atalanta'nın, 8 milyon Euro'ya el sıkıştığını yazdı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve gelecek hafta transferin resmen açıklanmasının beklendiği vurgulandı.

Hatayspor'un 24 yaşındaki golcüsü attığı 22 golle müthiş bir performans sergilerken tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere yurt dışından da birçok teklif alan Gabonlu golcü ile Atalanta'nın el sıkıştığı belirtildi.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Krasnodar, Boupendza için Hatayspor ile prensip anlaşmasına varmış, kulüp yöneticileri Hatay'a kadar gelip transferin detaylarını konuşmuştu. Aaron Boupendza ise kariyerine Rusya'da devam etmek istemediğini belirterek, sezon sonunda transfere karar vereceğini açıklayarak Hatayspor'da kalmıştı.

Gabon basınında yer alan habere göre Aaron Boupendza'ya Galatasaray, Fenerbahçe ve Celtic'in ardından Atalanta da talip oldu. Gabon Review sitesinin son dakika olarak duyurduğu haberin detayında Atalanta ve Hatayspor'un resmi transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.

Atalanta'nın Hatayspor'a ilk etapta 8 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve gelecek hafta transferin resmen açıklanmasının beklendiği vurgulandı. - HATAY

Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda
Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda

Fenerbahçe, Hatayspor, Gabon, AaRon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Atalanta yolunda - Son Dakika Spor


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