Süper Lig'in golcüleri, milli takımlarda da boş geçmedi

Galatasaray forması giyen Ryan Donk da Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta gol atarak "maçın adamı" seçilmişti.

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal , ülkesi Cezayir 'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada bir gol kaydetti.

Trabzonspor 'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas , 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya 'ya karşı oynadıkları mücadelede takımına bir puanı getirdi.

Larin, 19, 27 ve 69. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak dün gecenin öne çıkan ismi oldu.

Beşiktaş 'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde ülkesinin Bermuda'yı 5-1 mağlup ettiği maça damgasını vurdu.

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