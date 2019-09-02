Süper Lig'in ilk derbi maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı
11 saat önce
Süper Lig'in bu seneki ilk büyük maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in bu seneki ilk derbi maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Ligin 3. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikadasında Fenerbahçe Rodrigues'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:08
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