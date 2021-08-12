Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi

Süper Lig'de büyük heyecan yarın oynanacak Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Oynanacak ilk hafta maçları öncesinde ise karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe maçına Ali Şansalan'ın atanmasına tepki gösterdi.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından bu mücadeleye Ali Şansalan atandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara sosyal medyada isyan etti.
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 AĞUSTOS CUMA
20.30/Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
14 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15/Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
21.45/ Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa
21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15 AĞUSTOS PAZAR
19.15/Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45/Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol
21.45/Adana Demirspor - Fenerbahçe : Ali Şansalan
16 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15/ Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15/Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
21.45/ Giresunspor - Galatasaray : Erkan Özdamar
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