Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi

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Süper Lig'de büyük heyecan yarın oynanacak Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Oynanacak ilk hafta maçları öncesinde ise karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe maçına Ali Şansalan'ın atanmasına tepki gösterdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN ALİ ŞANSALAN İSYANI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu tarafından bu mücadeleye Ali Şansalan atandı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu karara sosyal medyada isyan etti.

AÇILIŞ MAÇINDA ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA

20.30/Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15/Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

21.45/ Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15/Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45/Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45/Adana Demirspor - Fenerbahçe : Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15/ Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15/Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45/ Giresunspor - Galatasaray : Erkan Özdamar