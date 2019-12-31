Süper Lig'in ilk yarısındaki uzatma dakikaları nefes kesti - Son Dakika
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Süper Lig'in ilk yarısındaki uzatma dakikaları nefes kesti

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanırken, sezonun birinci devresindeki uzatma dakikaları nefes nefese geçti.

Süper Lig'in ilk yarısındaki uzatma dakikaları nefes kesti, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanırken, sezonun birinci devresindeki uzatma dakikaları nefes nefese geçti.


Ligin 17 haftalık ilk bölümünde toplam 445 gol atılırken, taraftarlar dakikalara göre en çok golü uzatma dakikalarında izledi.


İlk yarıdaki maçların uzatma dakikalarında toplam 40 gol atıldı.


Taraftarlar, 90. dakikaların ardından devam eden uzatma bölümlerinde 34 gol izlerken, maçların ilk yarısındaki uzatma dakikalarında ise 6 gol kaydedildi.


Sezonun ilk yarısındaki maçlarda 60. dakikalarda 10 gol kaydedildi. Ligin ilk yarısındaki 23, 54, 56, 67 ve 90. dakikalarda ise dokuzar kez gol sevinci yaşandı.


Sadece 46. dakikalarda gol olmadı


Süper Lig'de sadece ilk yarının başında gol olmadı.


Maçların ilk dakikasında fileler 4 kez havalandırılırken, 46. dakikalarda takımlar gol sevinci yaşayamadı.


Oynanan karşılaşmaların 2, 4, 18, 25, 40, 64, 69 ve 81. dakikalarında ise birer gol kaydedildi.


Maçların ikinci yarısında daha çok gol atıldı


Ligde maçların ikinci yarısında taraftarlar daha çok gol izleme fırsatı buldu.


Sezonun ilk yarısındaki gollerin 193'ü birinci devrede atılırken, takımlar ikinci devrede 252 kez fileleri havalandırdı.


Lider Sivasspor 6 gol buldu


Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, maçların uzatma dakikalarında fileleri en çok havalandıran takım olarak dikkati çekti.


Demir Grup Sivasspor, 90. dakikaların ardından oynanan uzatma bölümünde 6 kez gol sevinci yaşadı.


Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa 90. dakikalar sonrası üçer gole imza attı.


Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İstikbal Mobilya Kayserispor ise 90. dakikaların ardından oynanan uzatma bölümünde ikişer gol buldu.


Fenerbahçe, Galatasaray ve Gaziantep FK da aynı dakikalarda birer defa gol sevinci yaşadı.


Beşiktaş ilk yarının uzatma dakikalarında 2 kez fileleri havalandırırken; Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa birer gol attı.


Dakikalara göre gol sayıları


Ligin ilk yarısında dakikalarına göre gol sayıları şöyle:


Devre Dakika Gol Sayısı


İlk Yarı 1 4


2 1


3 3


4 1


5 3


6 6


7 3


8 3


9 8


10 4


11 4


12 3


13 2


14 4


15 4


16 4


17 7


18 1


19 3


20 4


21 5


22 3


23 9


24 5


25 1


26 6


27 3


28 4


29 6


30 3


31 3


32 6


33 5


34 3


35 4


36 3


37 7


38 5


39 5


40 1


41 5


42 4


43 7


44 7


45 5


45 6


İkinci Yarı 46 0


47 4


48 3


49 2


50 2


51 5


52 2


53 2


54 9


55 3


56 9


57 5


58 6


59 4


60 10


61 4


62 5


63 4


64 1


65 5


66 6


67 9


68 6


69 1


70 5


71 4


72 3


73 8


74 6


75 6


76 5


77 3


78 6


79 5


80 4


81 1


82 7


83 7


84 6


85 5


86 4


87 6


88 6


89 5


90 9


90 34 TOPLAM 445


Nefes Nefese Dizisi, Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:21 
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