Süper lig'in kralı yabancılar

Süper Lig'de son 10 sezon incelendiğinde yabancı golcülerin etkisi dikkat çekiyor. Yarışta sezon sonlarına gelindiğinde, lige renk katan gollerin çoğunun yabancı forvetlerin ayağından geldiği görülüyor. Gol krallığında son 10 sezonun 2'sinde Burak Yılmaz ipi göğüslerken geri kalan sezonlarda yabancı futbolcular tacı takmanın sevincini yaşadı.

Lig sonlarına bakıldığında; Anadolu kulüplerinden 5 kez gol kralı çıkarken, İstanbul ekiplerinin golcüleri de 5 kez krallık sevinci yaşadı. Ariza Makukula 2009-10 sezonunda 21 gol kaydederken, 2'nci sırada yer alan Gaziantepspor'dan Brezilyalı futbolcu Julio Cesar 13 kez fileleri havalandırdı. 2010-11 sezonunda uzun süre Fenerbahçe forması giyen ve takımın efsanevi oyuncuları arasında yer alan Alex de Souza 28 gole imza atarken Trabzonspor'da Burak Yılmaz 19 golü rakip ağlara gönderdi.

YERLİ KRAL BURAK

Son 10 yılda ligin en çok gol atan futbolcusu olan Burak Yılmaz 2011-12 sezonunda 33 golle rakip ağları sarsarken Gençlerbirliği formasını terleten Herve Tum 15 gol attı. 2012-13 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Burak Yılmaz, attığı 24 golle takımın şampiyonluğa taşırken, Kasımpaşa formasıyla 19 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı Kalu Uche performansıyla göz doldurdu.

2013-14 sezonunda Sivasspor ile lige damga vuran ve kırmızı beyazlı forma ile 34 maçta 17 gol kaydeden Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe da gol krallığını yaşayan bir diğer yabancı futbolcu oldu. 2 yıl üst üste gol krallığı apoletini takan Burak Yılmaz ise 16 golle sezonu 2'nci sırada tamamladı.

Bursaspor ile 2014-15 sezonunu 22 golle tamamlayarak, Beşiktaş forması giyen Demba Ba'nın 4 gol önünde krallık tacını takan Fernandao, sezonun sonunda Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

2015-2016'da, 6 sezon aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş'ta en büyük katkıyı Alman futbolcu Mario Gomez verdi. Gomez 26 golle hem şampiyonluk hem de gol krallığı sevincini yaşadı. Ligin bir diğer önemli golcüsü Samuel Eto'o ise sezonu Antalyaspor formasıyla 20 golle tamamladı.

Son 10 sezonda ligde gol krallığı yaşayan 3'üncü isim ise Vagner Love oldu. 2016-17 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla rakip ağları 23 kez sarsan golcü oyuncu, Alex ve Fernandao'dan sonra en golcü oyuncu unvanın alan 3üncü futbolcu oldu. Cenk Tosun, gol krallığı yarışını attığı 20 golle 2'nci sırada tamamlasa da takımının üst üste 2'nci şampiyonluğuna önemli bir katkı sağladı.

LİGE FRANSIZ DAMGASI

2017-18 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Fransız golcü Bafetimbi Gomis 28, sezon içinde birçok sakatlık yaşamasına rağmen Burak Yılmaz ise Trabzonspor formasıyla 23 gol kaydetti.

EN GOLCÜ YAPANCI DİAGNE

Attığı gollerin yanı sıra saha dışında da adından söz ettiren Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20, ikinci yarısında ise Galatasaray ile 10 gol atarak toplam 30 golle krallık koltuğuna oturdu. Sarı kırmızılılarla şampiyonluk sevinci de yaşayan Senegalli golcü, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılsa da zirve yolunda takımına büyük katkı sağladı. Diagne, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını da elde etti. Sezon sonunda Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç ise attığı 17 golle transfer döneminin en çok istenilen oyuncusu olmayı başardı.

JAHOVİC FORMDA

Bu sezon ise yine yabancı oyuncuların performansı lige damga vururken, 7 golle Adis Jahovic gol krallığında önde gidiyor. Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ise Makedon oyuncunun hemen arkasında 6 golle yarışın içinde. 3'üncü sırada ise Medipol Başakşehir'in Enzo Crivelli bulunuyor.

- İstanbul