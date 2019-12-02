Süper Lig'in lideri Sivasspor, kupa maçına hazır

Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen Hakan Arslan katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı koştu.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oynayan ve pas çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

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