Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik - Son Dakika

Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik

Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftada oynanacak mücadelelerin maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik, System.String[]

Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftada oynanacak mücadelelerin maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni program şöyle:

27. HAFTA

12 HAZİRAN CUMA:

21.00 Göztepe- Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

13 HAZİRAN CUMARTESİ:

18.30 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa (Yeni Malatya)

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

14 HAZİRAN PAZAR:

18.30 Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü- MKE Ankaragücü (Kalyon)

21.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)

15 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

28. HAFTA

19 HAZİRAN CUMA:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

20 HAZİRAN CUMARTESİ:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21 HAZİRAN PAZAR:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)

22 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

29. HAFTA

26 HAZİRAN CUMA:

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

27 HAZİRAN CUMARTESİ:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

28 HAZİRAN PAZAR:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

29 HAZİRAN PAZARTESİ:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

30. HAFTA

3 TEMMUZ CUMA:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)

4 TEMMUZ CUMARTESİ:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

5 TEMMUZ PAZAR:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

6 TEMMUZ PAZARTESİ:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

31. HAFTA

7 TEMMUZ SALI:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

9 TEMMUZ PERŞEMBE:

18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)


Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 05:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik - Son Dakika Spor

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