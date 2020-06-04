Süper Lig'in maç saatlerinde değişiklik

Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31'inci haftada oynanacak mücadelelerin maç saatlerinde değişikliğe gidildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni program şöyle:27. HAFTA12 HAZİRAN CUMA: 21.00 Göztepe- Trabzonspor (Gürsel Aksel)21.00 Fenerbahçe- Hes Kablo Kayserispor (Ülker)13 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa (Yeni Malatya)21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)14 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü- MKE Ankaragücü (Kalyon)21.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray (Çaykur Didi)15 HAZİRAN PAZARTESİ: 21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)28. HAFTA19 HAZİRAN CUMA: 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)20 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)21 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)22 HAZİRAN PAZARTESİ: 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)29. HAFTA26 HAZİRAN CUMA: 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)27 HAZİRAN CUMARTESİ: 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)28 HAZİRAN PAZAR: 18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)29 HAZİRAN PAZARTESİ: 21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)30. HAFTA3 TEMMUZ CUMA: 21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)4 TEMMUZ CUMARTESİ: 18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)5 TEMMUZ PAZAR: 18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)6 TEMMUZ PAZARTESİ: 21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)31. HAFTA7 TEMMUZ SALI: 18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)8 TEMMUZ ÇARŞAMBA: 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)9 TEMMUZ PERŞEMBE: 18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)