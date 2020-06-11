Süper Lig'in salgın arası bitiyor - Son Dakika

Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra başlayacak maçlar öncesi kulüp başkanları daha rahatken, teknik direktörler ve oyuncular tedirgin. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 19 Mart'ta ara verilen Süper Lig, 12 Haziran cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor ve Göztepe - Trabzonspor müsabakaları ile kaldığı yerden devam edecek. Yaklaşık üç aylık bir aranın ardından yapılacak başlama vuruşları öncesinde kulüpler ve sporcular son hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu süreçte sağlık ve bilim kurulu ile hazırladığı alınması gereken önlemlerin yer aldığı kitapçıkla kulüplere rehberlik etti. Maçların başlamasından 2 gün önce, "Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, Tff 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat" başlığıyla 8 maçlık süreç için ek bir talimat yayınladı.

Sadece kalan sekiz haftada uygulanmak üzere detaylıca hazırlanmış talimatlara göre müsabakada görev alacak herkes, başlama vuruğundan iki gün önce COVID-19 PCR ve Antikor testi yaptırmış olmak zorunda. Ancak protokol tribününde yer alacak kişilerin test yaptırma zorunluluğu olmamakla birlikte talimatta belirtilen sağlık ve sosyal mesafeye ilişkin tüm kurallara uymaları talep ediliyor.

Federasyon'un uyulması zounlu olan kuralları şunlar:

TFF'nin sağlık kurulu her müsabaka için sağlık tedbirleri kontrolörü sıfatıyla bir doktor atayacak

Maçta görevli olan diğer tüm kişilere ev sahibi kulüp tarafından belirlenecek sağlık görevlileri tarafından ateş ölçümü yapılacak, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanları stadyuma alınmayacak

Maç günü stadyuma giriş çıkış yapacak kişi sayısı 335 ile sınırlı olacak

Stadyumlar maç gününden en az bir gün önce, en geç de maç sabahı profesyonel şirketlerce dezenfekte edilerek hazırlanacak ve aynı şekilde maçtan bir gün sonra tekrar dezenfekte edilecek

Hangi görevlinin saat kaçta stadyuma giriş yapacağı da ilgili maddeye göre düzenlenecek

Saha içinde, yedek kulübesi ve saha kenarına 20'şer metre ara ile el antiseptiği konulması zorunlu olacak

Yaşları 19 ile 30 arasında olacak top toplayıcılar eldiven ve maske takıp topları dezenfekte etmek için yanlarında bez bulunduracak

Saha kenarındaki futbolcular,hakemler ve teknik ekip maske takmak zorunda olacak

Takımlara bu sürece özel olarak üç seferde kullanmak üzere beş oyuncu değiştirme hakkı da tanınıyor

Maçları yönetecek hakemler, maç öncesinde yapılacak COVID-19 testinin sonucuna göre, en geç maç sabahında kamuoyuna duyurulacak ve hakemler bulunduğu şehre yakın mesafedeki bir maça atanabilecek

Üç ay sonra başlayacak müsabakalar öncesi alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm planlara karşın futbol maçlarının oynanmasının virüsün yayılma hızını artırma ihtimalinin yarattığı endişe futbol camiasında bitmiş değil. Kayserispor'lu futbolcu Hüseyin Acer, kararı doğru bulmadığını ve hazırlık sürecinde futbolcuların sürekli test olmalarının bile kendilerinde korku ve endişe yarattığını ifade etti.

"Oyuncular korkuyor"

Süper Lig'de kalan maçların haziran ayında başlamasını tartışmaların en başından bu yana erken bulduğunu dile getiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a göre ise müsabakalar Temmuz ayında, deplasmansız olarak oynanmalıydı. Zira Çalımbay'a göre futbolcuları bu kadar kısa sürede fiziksel ve psikolojik olarak maça hazırlamak mümkün değil. DW Türkçe'ye konuşan Çalımbay bu sürecin antrenör ve futbolculara danışılmadan yürütülmesi ve karar alınmasına tepkili: "Federasyon, oyuncuları hazırlayan planı programı yapması gereken teknik direktörleri bir kere çağırıp fikir birliği yapmadı. Oyuncular korkuyor, psikolojik olarak hazır değiller diyoruz ama söylediğimizle kalıyor hep. Böyle zor günlerde beraber ortak karar almamız lazım. Yapsalar her türlü yardımcı oluruz ama maalesef bunu eksik yapıyorlar."

Kasımpaşasporlu Berk Çetin ise, maçların hijyenik bir ortamda oynanabilmesi için alınacak önlemleri yeterli bulduğunu ve maça içi rahat çıkacağını dile getiriyor. Beş oyuncu değişikliği uygulamasının uzun süren antrenmansızlığının sonrasında muhtemel sakatlık riskini azaltmak adına iyi bir karar olduğunu belirten Çetin, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bir futbolcunun maçlar oynanırken yapılacak COVID-19 testinin pozitif çıkması durumunda 15 gün karantinaya alınması kuralı hakkında da, "Sağlık futboldan önce gelir. Pandemi ile alakalı yapılması gereken çok şey var. Bunu hafife almamamız lazım. Sağlığımı korumak için 15 gün karantinaya girmem gerekirse girerim tabii ki" dedi.

"Futbol normalleşmenin bir parçası"

Süper Lig'in köklü ekiplerinden, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Başkanı Murat Cavcav, süreci en baştan ciddiye alıp kulüp çalışanlarının sağlığı ile ilgili tüm önlemleri alarak üç aylık süreci sonlandırdıklarını ifade ediyor. Son maçlarını oynadıkları 14 Mart'tan üç ay sonra sahaya çıkacak kırmızıüsiyahlı takımın başkanı Cavcav, "Elbette herkesle benzer endişeleri taşıyoruz ama giderek azalan vaka sayıları ve toplumdaki bu normalleşme de bizim için bir umut oldu. Sağlıklı şekilde kurallara uyarak sezonu tamamlayacağımızı umuyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara temsilcisi takımın başkanı hazırlanan yeni talimatla ilgili, "Bazı kurallar okuduğunuz zaman zor geliyor; soyunma odasında mesafeyi koruyan futbolcuların iki dakika sonra ilk düdükle kıran kırana bir mücadeleye girmeleri gibi durumları yaşayacağız. Ama önümüzde artık bir örnek var. Almanya bugüne dek bir çok maçla hem federasyonumuza hem kulüplerimize örnek teşkil etti" dedi. Cavcav, TFF'nin hazırladığı protokole uyulması ve herkesin birbirinin sağlığını önemsemesi halinde iyi bir sınav vereceklerine inanıyor.

"Futbolcuların mental sıkıntıları oldu"

TFF 1. Lig maçları da Süper Lig'den bir hafta sonra, 19 Haziran Cuma günü başlayacak. Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bursaspor'un Başkanı Mesut Mestan, futbolun normalleşme sürecinin bir parçası olarak görülüp maçların oynatılması kararına saygı gösterilmesi gerektiğini söylüyor. DW Türkçe'ye konuşan Mestan, süreç boyunca kulüpte gereken tüm önlemleri aldıklarını aktarıyor. Futbolcularının bu süreçte korktuğunu ve mental anlamda sıkıntılar yaşadığını ifade eden Mestan, "Bu sorunların üstesinden geldik. Tüm oyuncular kendilerine verilen programları harfiyen uyguladı. Performans kaybı yaşamayı beklemiyoruz" dedi.

Çok zorlu ve alışılmışın dışında gelişmelerin yaşandığını söyleyen Mestan, son sekiz maç için çıkarılan yeni talimat hakkında, Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok zorlu olan bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştığını ifade ediyor: "TFF'nin kararlarına saygı duyuyoruz. Yeni talimatları en iyi şekilde yerine getirerek hastalık, sakatlık olmadan, bütün zorlukları bir kenara bırakıp sezon sonu hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum."

Süper Lig'e verilen ara nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve önümüzdeki maçların da seyircisiz oynanacak olmasından dolayı gelir kaybı daha da artacak olan kulüplerin, kalan sekiz haftanın oynanması ile toplamda yaklaşık 1 Milyar Türk Lirası gelir elde etmesi bekleniyor.

Volkan Ağır

(c)