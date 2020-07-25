Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir yemekte buluştu

Mustafa Eröğüt, Medipol Başakşehir'in İstinye'de bir restoranda düzenlenen şampiyonluk yemeği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecileri kutlayarak başlayan Eröğüt şöyle konuştu:

"Gazeteciler ve basın bayramınız kutlu olsun. Sizin de çok emekleriniz var, her zaman yanımızda oldunuz. Şampiyonluk yemeğinde bir araya geldik. Hocamız şampiyonluk maçından sonra izin vermişti, çünkü izin yapabilmek için sadece bu haftamız vardı. Bundan sonra tekrar Türkiye'yi çok önemli bir alanda, UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. Onun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızla birbirimizi şampiyonluk gününden sonra ilk defa bugün gördük. Hepimiz çok mutluyuz. Uzun yıllar mücadele ettik ve bu sene bunu taçlandırmış olduk. Dediğim gibi başarı çok önemli, bu başarıyı devam ettirebilmek bundan daha da önemli. Onun için Avrupa Ligi ile devam edeceğiz inşallah orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Kopenhag'a karşı ilk maçı 1-0 kazandık ama 1-0 hiçbir zaman çok net bir skor değildir. İnşallah motivasyonumuzu kaybetmeden orada başarılı bir skor alacağız ve ilk maçını 5-0'lık bir avantajı bulunan ve turu yüzde 99,9 geçecek Manchester United ile Almanya'da karşılaşacağız. Tüm dünyanın izleyeceği çok önemli bir maç olacaktır. Orada da ülkemizi iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.