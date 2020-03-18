Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur? - Son Dakika Dünya

Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur?

6 saat önce

Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur? Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk şansları nedir? Hangi takımlar küme düşecek?

Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur?, System.String[]

Süper Lig'in 26. hafta kapanış karşılaşmasında ligin zirvesindeki takımlardan Demir Grup Sivasspor deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilerek en yakın rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada büyük avantaj kaybetti.


Demir Grup Sivasspor, bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamazken, aldığı 3 puanla küme düşme hattından uzaklaşan Antalyaspor'un galibiyet golü 81'inci dakikada Veysel Sarı'nın ayağından geldi.

Euronews.com'da Görüntüle

Antalyaspor, Sivasspor, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:04 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı         
21:56
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi         
19:38
Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır? Koronavirüs tehlikesi karşısında işveren ile işçi neler yapmalıdır?         
19:20
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı         
19:01
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek         
17:49
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti         
17:42
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi         
17:38
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti         
17:30
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı         
17:25
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Suriye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 14:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]