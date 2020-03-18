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Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur?
6 saat önce
Süper Lig'in üstü ve altında büyük çekişme, son 8 haftada kalan maçlar, hangi takım şampiyon olur? Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray, Sivasspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk şansları nedir? Hangi takımlar küme düşecek?
Süper Lig'in 26. hafta kapanış karşılaşmasında ligin zirvesindeki takımlardan Demir Grup Sivasspor deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 yenilerek en yakın rakiplerinin puan kaybı yaşadığı haftada büyük avantaj kaybetti.
Demir Grup Sivasspor, bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamazken, aldığı 3 puanla küme düşme hattından uzaklaşan Antalyaspor'un galibiyet golü 81'inci dakikada Veysel Sarı'nın ayağından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:04
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