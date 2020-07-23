Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı...
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:55 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı... - Son Dakika Spor
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