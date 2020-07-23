Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor , Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdığını açıkladı. - İSTANBUL

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Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim