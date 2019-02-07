Süper Lig'in Yenilgi Yüzü Görmeyen İki Teknik Adamı Karşı Karşıya Gelecek

Göreve geldikten sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
ve Feherbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. İstikbal Mobilya
Kayserispor'da göreve gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal ise takımının başında çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
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Sezonu'nda göreve geldikten sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen iki teknik adam Ziraat Türkiye Kupası
'nda ise istedikleri sonuçları alamayarak elendi.
Kayserispor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde deplasmanda Kasımpaşa
'yı 3-0 yendi ve ardından Akhisarspor'u sahasında 1-0 yendikten sonra BB Erzurumspor
, Antalyaspor
, Bursaspor
ve E. Yeni Malatyaspor
ile berabere kaldı.
Fenerbahçe ise Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde BB Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u 3-2, Göztepe'yi de 2-0 yendi. - KAYSERİ