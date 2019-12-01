Süper Lig'in zirvesinde DEV MAÇ, TEK MAÇ! Bu maça iddaa oynayanların...

TRABZONSPOR - GALATASARAY



Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında Ankaragücü'nü 3-0 yenen Trabzonspor, 13. hafta öncesinde lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde 2. sıraya yükselmişti.



Abdulkadir Parmak cezası, Abdülkadir Ömür ve Filip Novak ise sakatlıkları sebebiyle kritik Galatasaray maçında forma giyemeyecekler.



Sakatlığı geçen ve takımla hafta arası antrenmanlara başlayan Caleb Ekuban ile Daniel Sturridge'in durumları ise maç saati netlik kazanacak.



Sarı kırmızılılarda ise Club Brugge maçında son dakikada yenen golün moralsizliği söz konusu...



Sakatlığı bulunan Şener, Andone, Falcao ve Luyindama ile birlikte cezalı Babel de Trabzon'a getirilmedi.



Başakşehir'e TT Stadı'nda kaybedip 41 maçlık iç saha serisine nokta koyan Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 lig maçının ise sadece 2'sini kazanabildi.



