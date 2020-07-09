Süper Lig iyice karıştı! Puan durumu ve fikstüre göre... - Son Dakika

Süper Lig iyice karıştı! Puan durumu ve fikstüre göre...

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Günün en önemli maçında Başakşehir'i takibini sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırladıç Bordo Macililer beklenmedik şekilde Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı. Fırtına'nın zirveyle olan puan farkı da 3 hafta kala 4'e çıkmış oldu. Hem Avrupa mücadelesini hem de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor da bir sürprize imza attı ve deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. Sivasspor böylece kazanamama serisini 4 maça çıkarmış oldu.

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Pazar akşamı Trabzonspor'a kaybeden ve şampiyonluk yarışında şansı kalmayan Galatasaray ise Alanyaspor deplasmanında darmadağın oldu ve 4-1'lik skorla moral bozucu bir mağlubiyet aldı. Cim Bom Avrupa yarışında Sivasspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın puan kaybettiği haftayı değerlendirememiş oldu.


Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının hat safhaya ulaştığı, her puanın altın değerinde olduğu kalan haftalarda oynanacak maçlar nefesleri kesecek. Başakşehir'in liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de son durum merak ediliyor. İşte Süper Lig puan durumu...


Süper Lig puan durumu


1.M.Başakşehir 66 puan


2.Trabzonspor 62 puan


3.Sivasspor 54 puan


4.Galatasaray 52 puan


5 Alanyaspor 51 puan


6. .Beşiktaş 50 puan (1 maçı eksik)


7. Fenerbahçe 50 puan


8.Göztepe 39 puan


9. Gaziantep Futbol Kulübü 38 puan


10.Antalyaspor 38 puan


11. Kasımpaşa 36 puan (1 maçı eksik)


12. Gençlerbirliği 33 puan


13. BTC Turk Y.Malatyaspor 29 puan


14. Denizlispor 32 puan


15. Kayserispor 31 puan (1 maçı eksik)


16. İH Konyaspor 30 puan (1 maçı eksik)


17. Çaykur Rizespor 29 puan (1 maçı eksik)


18. MKE Ankaragücü 27 puan


31. haftanın programı


Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe


Başakşehir 2-0 Denizlispor


Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor


Trabzonspor 2-2 Antalyaspor


Alanyaspor 4-1 Galatasaray


Göztepe 2-2 Ankaragücü


Çaykur Rizespor - Kayserispor


Beşiktaş - Kasımpaşa


Gaziantep FK - Konyaspor

Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:35 

Son Dakika Spor Süper Lig iyice karıştı! Puan durumu ve fikstüre göre... - Son Dakika Spor
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ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig iyice karıştı! Puan durumu ve fikstüre göre... - Son Dakika
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