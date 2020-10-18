Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

18.10.2020 18:03
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. 90 dakika, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Aytaç Kara topu ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Gilbert Koomson'un sağdan ceza sahası içine çevirdiği pasta topla buluşan Hajradinovic düzeltip vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

71. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Mevlüt'ün düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lucas Biglia kullandı. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.

74. dakikada Tirpan tarafından düşürülen Jimmy Durmaz yerde kaldığı pozisyonda rakibine tekme attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

84. dakikada Aatif'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Ndao, arka direkteki Mevlüt'ü gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Erkan Özdamar x, Mehmet Metin xx, Hakan Karabalcık xx

Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx, Zukanovic xx, Balkovec xx, Ndiaye x (Jimmy Durmaz dk. 69 ?), Biglia xxx, Ndao xxx (Ramazan dk. 90+4 ?), Salibur xx (Aatif dk. 69 xx), Erik Sabo xx, Sobiech xx (Mevlüt dk. 68 xx, Alparslan dk. 90+5 ?)

Yedekler: Aykut, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Alparslan Erdem, Zeki

Teknik Direktör: Şenol Can

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest xx, Jeanvier xx, Haddadi xx, Aytaç Kara xxx, Tirpan xx (Sadiku dk. 79 xx), Yusuf Erdoğan x (Gilbert Koomson dk. 46 xxx), Alan Carius (Varga dk. 46 xx), Hajradinovic xx (Hodzic dk. 79 xx), Koita x

Yedekler: Ertuğrul, Evren Eren, Ahmet Oğuz, Brecka, Yasin Dülger, Anıl Koç

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Sobiech (dk. 45+1) (Karagümrük), Aytaç Kara (dk. 47) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 74) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Lucas Biglia, Ndiaye, Zukanovic, Viviano, Ndao (Karagümrük), Aytaç Kara (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Aytaç Kara, Karagümrük, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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