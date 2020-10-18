Süper Lig: Karagümrük: 1 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

84. dakikada Aatif'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Ndao, arka direkteki Mevlüt'ü gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.

74. dakikada Tirpan tarafından düşürülen Jimmy Durmaz yerde kaldığı pozisyonda rakibine tekme attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

71. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Mevlüt'ün düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lucas Biglia kullandı. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.

58. dakikada Gilbert Koomson'un sağdan ceza sahası içine çevirdiği pasta topla buluşan Hajradinovic düzeltip vurdu ancak top yandan dışarı gitti.

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük, Kasımpaşa 'yı konuk etti. 90 dakika, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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