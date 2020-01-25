Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

34. dakikada sol taraftan Bakasetas köşe vuruşunda içeri orta yaptı. Kale önünde Caulker'ın kafa vuruşunda topu önünde bulan Cisse yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa , sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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