Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı kornerde kale önünde Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


27. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndongala'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.


34. dakikada sol taraftan Bakasetas köşe vuruşunda içeri orta yaptı. Kale önünde Caulker'ın kafa vuruşunda topu önünde bulan Cisse yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


45+1. dakikada Junior Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nsakala'nın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx


Kasımpaşa: Fatih xx, Trpan xx, Sarlija xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx, Tarkan xx, Quaresma x, Ndongala xx, Hajradinovic xx, Koita xx


Yedekler: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Çağatay Kurukalıp, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç


Teknik Sorumlu: Erkan Çoker


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Wellinton xx, Caulker xxx, Nsakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Djalma Campos xx, Junior Fernandes xx, Bakasetas xx, Cisse xxx


Yedekler: Eray Birniçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Cisse (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kart: Baiano (Aytemiz Alanyaspor) - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:52 Kaynak: İHA
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