Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:24 Kaynak: İHA
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