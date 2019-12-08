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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:24 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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