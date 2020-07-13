Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.


16. dakikada Tirpan'ın ortasında kale önünde Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık kornere çeldi.


40. dakikada Hajradinovic'in pasında Aytaç ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasında Talbi'ye çarparak kaleci Tarık'ta kaldı.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Alpaslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx, Tirpan xx, Yusuf xxx, Mame Thiam xx, Hajradinovic xxx, Gohou x


Yedekler: Fatih, Berk, Doğucan, Pavelka, Tarkan, Quaresma, İlhan, Fernandes, Ndongala, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Fernandes xx, Burak xx, Orhan xx, Diomande xx, Oğuz Kağan Güçtekin xx, Alberk xx, Boldrin xx, Garmash xx, Skoda xx


Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Samudio, Tunay, Vetrih, Melnjak, Sasse, Boriachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sarı kart: Burak Albayrak (Çaykur Rrizespor) - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Son Dakika

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23:07
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23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
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22:49
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