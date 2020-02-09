Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor)

11 dakika önce

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 25 dakikası geride kalırken, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL

Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı
Kasımpaşa-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 19:42:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]