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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 2 (Maç devam ediyor)
11 dakika önce
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:31 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 25 dakikası geride kalırken, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL
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