Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

23.10.2020 20:56
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Koita ile verkaç yaptıktan sonra sol kanatta topu alan Armin Hodzic'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

13. dakikada Haris Hajradinovic'in savunma arkasına yolladığı pasa hareketlenen Armin Hodzic'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Haris Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.

35. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Marcio Mossoro meşin yuvarlağı ağlara gitmeden son anda çizgiden çıkardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker xx, Samet Çavuş xx, Furkan Ürün xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Florent Hadergjonaj xx, Tarkan Seberst xx, Loret Sadiku xx, Oussama Haddadi xx, Mickael Tirpan xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx, Armin Hodzic xx, Haris Hajradinovic xx, Fode Koita xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Enes Sarı, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Anıl Koç, Alan, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Lamine Gassama xx, Atınç Nukan xx, Marko Mihojevic, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Guilherme xx, Marcio Mossoro xx, Brown Ideye xx

Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Dzenan Burekovic, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Andre Poko, Obinna Nwobodo, Efe Binici, Cherif Ndiaye, Zlatko Tripic

Teknik Direktör: İlhan Palut

(İHA)

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, İrfan Can, Kasımpaşa, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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