Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Koita ile verkaç yaptıktan sonra sol kanatta topu alan Armin Hodzic'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
13. dakikada Haris Hajradinovic'in savunma arkasına yolladığı pasa hareketlenen Armin Hodzic'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.
17. dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Haris Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.
35. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Marcio Mossoro meşin yuvarlağı ağlara gitmeden son anda çizgiden çıkardı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker xx, Samet Çavuş xx, Furkan Ürün xx
Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Florent Hadergjonaj xx, Tarkan Seberst xx, Loret Sadiku xx, Oussama Haddadi xx, Mickael Tirpan xx, Aytaç Kara xx, Yusuf Erdoğan xx, Armin Hodzic xx, Haris Hajradinovic xx, Fode Koita xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Enes Sarı, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Anıl Koç, Alan, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Lamine Gassama xx, Atınç Nukan xx, Marko Mihojevic, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Guilherme xx, Marcio Mossoro xx, Brown Ideye xx
Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Dzenan Burekovic, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Andre Poko, Obinna Nwobodo, Efe Binici, Cherif Ndiaye, Zlatko Tripic
Teknik Direktör: İlhan Palut
(İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor