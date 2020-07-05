Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kale önünde Appindangoye'nin yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


62. dakikada Hadergjonaj'ın Emre Kılınç'a yaptığı müdahaleyi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Hadergjonaj ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.


67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert şutunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağın sahibi oldu.


69. dakikada Kone'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


77. dakikada sağ kanattan Goiano'nun yerden ortasında arka direkte Kone'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'a danışarak gol pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.


86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Erdoğan'ın plase şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Osman Gökhan Bilir xx, İlker Takpak xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj x, Jorge Fernandes xx, Meriah xx, Haddadi xx, Tirpan xx, Aytaç xx, Ndongala xx (Yusuf dk. 58 x), Thiam xx (Brecka dk. 90+ 4 ?), Hajradinovic xx (Pavelka dk. 46 x), Koita xx (Quaresma dk. 82 ?)


Yedekler: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Tarkan, İlhan, Gohou, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx (Barış dk. 85 ?), Appindangoye xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Emre Kılınç xx, Cofie xx, Ziya xx, Mert Hakan xx (Erdoğan dk. 85 ?), Fernando xx (Kone dk. 46 x), Yatabare x (Skuletic dk. 90+2 ?)


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal Vural, Papp, Derlek, Furkan Sağman


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Kırmızı kart: Hadergjonaj (dk. 62) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Goiano, Ziya (Sivasspor), Pavelka (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Sivasspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 20:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

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