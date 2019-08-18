Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]
Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
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