Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

87. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın son çizgiye inerek içeri yaptığı ortada Aytaç kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

64. dakikada Wellinton'ın Sarlija'ya yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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