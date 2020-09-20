Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım