Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza sahasına açılan ortada Alan'ın kafayla aşırttığı topla arka direkte vuruşan Tarkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
7. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0
18. dakikada Aytaç'ın pasında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
45. dakikada Melnjak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tunay'ın sert vuruşunda top üst direkten oyun alanı içine döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdem Bayık xx, Özgür Ertem xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Jeanvier xx, Brecka xx, Sadiku xx, Yusuf xx, Aytaç xxx, Hajradinovic xx, Varga xxx, Alan xx
Yedekler: Ertuğrul, Mehmet, Anıl, Ahmet, Mehmet Feyzi, Tırpan, Yasin
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Moroziuk xx, Selim xx, Meriah xx, Melnjak xx, Fabricio x, Boldrin xx, Vetrih x (Abdullah dk. 41 ?), Tunay xx, Samudio xx, Skoda xx
Yedekler: Tarık, Dimitrios, Talbi, Remy, Engin, Alberk, Nadir, Orhan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Gol: Varga (dk. 13) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Aytaç (Kasımpaşa) - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:51 - Kaynak: İHA
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