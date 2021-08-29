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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

29.08.2021 20:10
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası köşesinden çektiği sert şut kaleci Muslera'da kaldı.

19. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in ceza alanına verdiği pasta penaltı noktası yakınlarında Kerem'in aşırtma vuruşu üstten auta gitti.

21. dakikada van Aanholt'un ceza sahası içi sol çaprazından verdiği pasta Cicaldau'nun altıpasın gerisinden yaptığı vuruşu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında Diagne, altıpasın önünde topa dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı çıktı.

32. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem'in son çizgiye inerek yaptığı ortada arkada direkte meşin yuvarlağı alan Morutan'ın rakibi eksilterek kale ağzına çıkardığı topa Cicaldau'nun dokunuşu ağlara gitti. 0-1

38. dakikada Diagne ile verkaça giren Morutan'ın Evren Elmalı'nın ayağından kaptığı topla ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Ertuğrul'dan döndü. Meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında bulan Kerem'in vuruşu filelerle buluştu. 0-2

45+2. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanattan topla hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına girerek içeriye çevirdiği topta Jörgensen, kale önünde müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Florent Hadergjonaj xx, Jeffrey Bruma xx, Tarkan Serbest xx, Evren Elmalı xx, Loret Sadiku xx, Michal Travnik xx, Yusuf Erdoğan xx, Haris Hajradinovic xx, Kevin Varga xx, Nicolai Jörgensen xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Mortadha Ben Ouannes, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Valentin Eysseric, Doğucan Haspolat, Ahmet Engin, Umut Bozok

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Christian Luyindama xx, Victor Nelsson xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Barış A. Yılmaz xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Alexandru Cicaldau xx, Olimpiu Morutan xx, Mbaye Diagne xx

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Cicaldau (dk. 32), Kerem Aktürkoğlu (dk. 38) (Galatasaray), Jörgensen (dk. 45+2) (Kasımpaşa)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yusuf Erdoğan, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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