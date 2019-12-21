Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadele 15 dakika geride kalırken skorda 1-1'lik eşitlik var. - İSTANBUL

Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
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