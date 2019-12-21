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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadele 15 dakika geride kalırken skorda 1-1'lik eşitlik var. - İSTANBUL
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