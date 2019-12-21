Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 4 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 4 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 4 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep'i konuk ediyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 4 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk Gaziantep'in 4-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Güray'ın pasında hareketlenen Morais'in ceza alanı içine çevirdiği top, Kasımpaşa savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Fatih Öztürk'ün direk dibinden çıkardığı topu yaşanan karambolde Kayode tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


9. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta, Kayode'nin ters kafa vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.


10. dakikada Quaresma'nın kullandığı korner vuruşunda, Mustafa Pektemek'in kafasından seken topu, Veysel tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


21. dakikada sol kanattan hareketlenen Kayode'nin ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Kenan Özer kafayı vurdu ve topu filelere gönderen isim oldu. 1-2


25. dakikada Djilobodji'nin geri pasını kaleci Günay'ın uzaklaştırmak istedi. Ancak Koita araya girerek topa ayak koyu. Üst direğe çarparak meşin yuvarlak auta çıktı.


33. dakikada sol köşeden Kenan'ın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Djilobodji, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3


43. dakikada Quaresma'nın müdahalesiyle Kenan yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.


44. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode, topu filelerle buluşturdu. 1-4


45+2. dakikada Gaziantp savunmasının uzaklaştırmak istediği topu alan Heintz'in vuruşunu kaleci Günay güçlükle kornere çeldi.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx


Kasımpaşa: Fatih x, Popov x, Veysel x, Fernandes x, Özgür x, Khalili x, Aytaç x, Quaresma x, Heintz x, Mustafa Pektemek x (İlhan Depe dk. 42 ?), Koita x


Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Thiam, Karim Hafes, Veigneau, Çağtay, Furkan, Azad


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Gaziantep Fk: Günay xx, Oğuz xx, Kana Biyik xx, Djilobodji xxx, Tosca xx, Morais xx, Diarra x, Jefferson x, Güray xx, Kenan xx, Kayode xxx


Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Pawlowski, Muhammed Demir, Olkowski, Twumasi, Hasan, Ali Ateş


Teknik Direktör: Marcus Sumudica


Goller: Veysel Sarı (dk. 10) (Kasımpaşa), Kayode (dk. 6 ve 44), Kenan (dk. 21), Djilobodji (dk. 33) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Fatih (Kasımpaşa) Diarra (Gaziantep) - İSTANBUL

Ricardo Quaresma, Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:21 Kaynak: İHA
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