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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)
6 saat önce
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:24 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL
Son Dakika Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi