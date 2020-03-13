Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:24 Kaynak: İHA
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