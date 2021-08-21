Süper Lig: Kasımpaşa: 1 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

24. dakikada Diabate'nin pasında topla buluşan Emre Taşdemir 'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

14. dakikada Traore'nin çıkarken kaptırdığı meşin yuvarlağı önünde bulan Jörgensen'in ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Okan kontrol etmek isterken sektirdi. Pozisyonu takip eden Jörgensen, ceza alanında Okan ile Douglas arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak aldığı topu sağ çaprazdan boş kaleye gönderdi. 1-0

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa , GZT Giresunspor 'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Hakan Çalhanoğlu sezona müthiş başladı! Genoa karşısında 14 dakikada hem gol attı, hem asist yaptı