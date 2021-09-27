Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol tarafta topla buluşan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortada savunmadan önce hareketlenen Ahmed Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
21. Konyaspor yarı sahasından Abdülkerim'in gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza alanı dışı hafif sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruş filelerle buluştu. 0-2
25. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Umut Bozok'un altıpas içinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu üstten auta çıktı.
29. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı yakınlarından verdiği ara pasta ceza sahasında meşin yuvarlağı alan Travnik, topu soluna çekip rakibini ekarte ederek çektiği şutla farkı 1'e indiren golü attı. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugar Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Selahattin Altay xx
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Eren xx, Sadiku xx, Eysseric xx, Yusuf xx, Hajradinovic xx, Travnik xx, Umut xx
Yedekler: Erdem Can, Harun, Ahmet, Sakıb, Brecka, Feyzi, Doğucan, Emre
Teknik Direktör: Cihat Arslan
İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Endri Çekici xx, Serdar xx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Cikalleshi, Alper, Barış, Oğulcan, M'Poku, Michalak, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ahmed Hassan (dk. 18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH Konyaspor), Travnik (dk. 29) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Eysseric (Kasımpaşa)
(Uygar Aydın - Gökhan Kılınçer/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika