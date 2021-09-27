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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

27.09.2021 20:36
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, sahasında İH Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada sol tarafta topla buluşan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortada savunmadan önce hareketlenen Ahmed Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

21. Konyaspor yarı sahasından Abdülkerim'in gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza alanı dışı hafif sağ çaprazından yaptığı aşırtma vuruş filelerle buluştu. 0-2

25. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Umut Bozok'un altıpas içinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu üstten auta çıktı.

29. dakikada Umut Bozok'un ceza yayı yakınlarından verdiği ara pasta ceza sahasında meşin yuvarlağı alan Travnik, topu soluna çekip rakibini ekarte ederek çektiği şutla farkı 1'e indiren golü attı. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugar Kaan Numanoğlu xx, Bahtiyar Birinci xx, Selahattin Altay xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan xx, Eren xx, Sadiku xx, Eysseric xx, Yusuf xx, Hajradinovic xx, Travnik xx, Umut xx

Yedekler: Erdem Can, Harun, Ahmet, Sakıb, Brecka, Feyzi, Doğucan, Emre

Teknik Direktör: Cihat Arslan

İH Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Endri Çekici xx, Serdar xx, Bytyqi xx, Ahmed Hassan xx

Yedekler: Eray, Adil, Rahmanovic, Cikalleshi, Alper, Barış, Oğulcan, M'Poku, Michalak, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ahmed Hassan (dk. 18), Serdar Gürler (dk. 21) (İH Konyaspor), Travnik (dk. 29) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Eysseric (Kasımpaşa)

(Uygar Aydın - Gökhan Kılınçer/İHA)

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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