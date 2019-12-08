Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Quaresma'nın uzun pasında topla buluşan Koita'nın ceza alanı içine girip yaptığı vuruşu Karius kornere çeldi.
56. dakikada Quaresma'nın uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Hajrandinovic'in içeri çevirdiği topa arka direkte Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
57. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Beşiktaş yarı sahasında Mustafa Pektemek buluştu. Musatafa'nın topu sürerek ceza sahası içerisine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Vida'ya çarparak kornere gitti.
71. dakikada sağ tarafta topla buluşan Gökhan Gönül'ün son çizgiye inerek yerden yaptığı ortada arka direkte Umut Nayir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
85. dakikada Umut'un pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Burak'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
90+ 5. dakikada sağ taraftan Lens'in son çizgiye inerek yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ekrem Kan xx, Ali Saygın Ögel xx
Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez ?, Sadiku xx, Hajradinovic xxx (Uğurcan Yazgılı dk. 90+ 4 ?), Quaresma xx (Khalili dk. 88 ?), Heintz xx, Mustafa Pektemek xx (İlhan Depe dk. 76 x), Koita xxx
Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Tayfur Havutçu
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida x, Roco xx, Rebocho x (Lens dk. 72 xx), Atiba xx, Elneny xx (Güven dk. 84 ?), Diaby xx (Umut Nayir dk. 60 xxx), Ljajic x, Caner xx, Burak x
Yedekler: Utku, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Necip, Muhayer, Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Mustafa Pektemek (dk. 24), Koita (dk. 56) (Kasımpaşa), Caner Erkin (dk. 39), Umut Nayir (dk. 71 ve 90+ 5) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Karim Hafez (dk. 15) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Koita, İlhan Depe (Kasımpaşa), Atiba, Burak Yılmaz, Elneny, Roco, Gökhan Gönül (Beşiktaş) - İSTANBUL