Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.

16. dakikada Tirpan'ın ortasında kale önünde Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık kornere çeldi.

40. dakikada Hajradinovic'in pasında Aytaç ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasında Talbi'ye çarparak kaleci Tarık'ta kaldı.

53. dakikada sağ taraftan Yusuf yerden içeri çevirdi. Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ile ceza yayı üzerinde buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

72. dakikada sağ taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Tarkan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

73. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta Melnjak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Tarkan'ın pasında Rizespor yarı sahasında topla buluşan Anıl Koç, topu sürerek sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

88. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisinde Quaresma'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.

89. dakikada Mame Thiam'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Alpaslan Dedeş xx, İsmail Şencan xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx (Quaresma dk. 84 ?), Trpan xx, Yusuf xxx (Anıl Koç dk. 78 xxx), Mame Thiam xx, Hajradinovic xxx (İlhan dk. 84 ?), Gohou x (Tarkan dk. 68 xx)

Yedekler: Fatih, Berk, Doğucan, Pavelka, Fernandes, Ndongala

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Fernandes xx, Burak xx (Melnjak dk. 46 x), Orhan xx, Diomande xx (Samudio dk. 77 x), Oğuz Kağan Güçtekin xx (Abdullah Durak dk. 66 x), Alberk xx, Boldrin xx (Atakan Akkaynak dk. 88 ?), Garmash xx (Tunay dk. 46 x), Skoda xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Vetrih, Sasse, Boriachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Hajradinovic (dk. 53), Anıl Koç (dk. 78) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Burak Albayrak, Diomande (Çaykur Rrizespor) Aytaç Kara (Kasımpaşa)

(İHA)

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Rizespor, Çaykur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 03:18:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]