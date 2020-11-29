Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

29.11.2020 16:59
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Paşa'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sağ kanattan Koomson'un yerden pasında ceza sahası içinde Haddadi topu aldı. Haddadi pasında da topla buluşan Alan'ın vuruşunda kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

16. dakikada Hadergjonaj'ın savunmanın arkasına pasında Berat Özdemir'e çarpan top ceza sahası içinde Armin Hodzic'in önünde kaldı. Kaleci Kristoffer Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Hodzic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İlk olarak yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR odasıyla görüşen hakem Mete Kalkavan daha sonra golü verdi. 1-0

25. dakikada Alan'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta kale önünde bulunan Armin Hodzic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Tarık Ongun xx, İlker Takpak xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Florent Hadergjonaj xx, Loret Sadiku xx, Tomas Brecka xx, Oussama Haddadi xx, Mickael Tirpan xx, Gilbert Koomson xxx, Alan xxx, Haris Hajradinovic xxx, Kevin Varga xx, Armin Hodzic xxx

Yedekler: Mehmet Enes Sarı, Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger, Furkan Yaşa, Hasan Emre Yeşilyurt, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt x, Arda Kızıldağ x, Zargo Toure x, Diego Angelo ? (Soner Dikmen dk. 8 x), Polomat x, Piris da Motta x, Berat Özdemir x, Daniel Candeias x, Sefa Yılmaz x, Murat Yıldırım x, Giovanni Sio x

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Abdullah Şahindere, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu, Dominik Furman, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Armin Hodzic (dk. 16, 25) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Mickael Tirpan (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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