Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Göztepe: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Mame Thiam'ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


88. dakikada Jerome'nin indirdiği topu altı pas önünde alan Wilczek'in dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.


90+3. dakikada Haddadi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx


Kasımpaşa: Ramazan xx, Tirpan xx, Sarlija xx, Meriah xx, Haddadi xxx, Aytaç Kara xx, Tarkan Serbest xx (Fernandes dk. 90 ?), Ndongala xxx, Mame Thiam xxx (Yusuf Erdoğan dk. 65 x), Hajradinovic xxx (Ricardo Quaresma dk. 86 ?), Koita xxx


Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Gohou, Çağtay Kurualp, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Göztepe: Beto xx, Gassama x, Borges x, Titi x, Berkan x, Poko xx(Yalçın Kayan dk. 46 x), Andre Castro x, Halil Akbunar x, Zlatko Tripic x (Stefano Napoleoni dk. 46 x), Marcio Mossoro x (Jerome dk. 73 x), Kamil Wilczek x


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Hüseyin Bulut, Wallece Reis, Metin Yıldırım, Deniz Kadah, Murat Paluli


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Koita (dk. 2 ve 90+3) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa), Berkan, Jerome (Göztepe) - İSTANBUL

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:07 Kaynak: İHA
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