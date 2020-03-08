Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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