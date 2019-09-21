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Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sol çaprazdan Mame Thiam'ın ceza sahası içerisine girerek içeri çevirdiği topla kale önünde Mustaf Pektemek'in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


58. dakikada sağ tarafta topla buluşan Nazım'ın sağ çizgi dibinden içeri girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.


60. dakikada Nazım Sangare'nin attığı gol pozisyonunda hakem Koray Gençerler VAR'a danışarak ofsayt tespit etti ve golü iptal etti.


60. dakikada sol taraftan İlhan Depe'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Mame'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


65. dakikada ceza sahası içi sol tarafından İlhan'ın içeri çevirdiği topa Mustafa Pektemek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


80. dakikada Hajrandinovic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


81. dakikada Hafez'in ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler xx, Samet Çavuş xx, Özgür Ertem xx


Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Popov xx (Fernandes dk. 28 x), Veysel Sarı xx (Mustafa Pektemek dk. 46 xxx), Ben Youssef xx, Hafez xx, Aytaç Kara xx, Khalili xx, İlhan Depe xx, Hajradinovic xx, Quaresma x (Pavelka dk. 16 x), Thiam xxx


Yedekler: Ramazani Veigneau, Özgür Çek, Uğurcan Yazgılı, Sadiku, Heintz, Azad


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Bahadır Öztürk xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Ufuk Akyol xx (Hakan Özmert dk. 70 x), Charles xx, Mukairu xx (Amilton dk. 46 x), Chahechouhe xx, Serdar Özkan xx (Fredy dk. 56 x), Blanco xx


Yedekler: Ferhat, Salih, Cissokho, Chico, Harun Alpsoy, Bünyamin


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Mustafa Pektemek (dk. 53), Mame Thiam (dk. 60 ve 80) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Charles (Antalyaspor), Mame Thiam, Aytaç Kara (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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