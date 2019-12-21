Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep'i konuk etti.

Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gaziantep'i konuk etti. Mücadele konuk ekip Gaziantep'in 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma arkasında Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az fakla auta çıktı.


57. dakikada İlhan Depe'nin pasını ceza alanı içinde alan Quaresma, rakibinden dönerek sıyrıldı ve ardından yaptığı düzgün vuruşla farklı 2'ye indiren golü kaydetti. 2-4


71. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Popov rakibi Jefferson'dan sıyrılmaya çalışırken bu oyuncun elle müdahalesine hakem beyaz noktayı gösterdi.


73. dakikada topun başına gelen Quaresma'nın vuruşunun kaleci Günay kurtardı ancak beyaz çizgi ihlali nedeniyle penaltı tekrarlandı. Bu pozisyona çizgiyi ihlal eden Günay sarı kartla cezalandırıldı.


75. dakikada yine topun başına gelen Quaresma'nın şutunu Günay yine kurtardı


80. dakikada Popov'un kafayla dolduğu topa Veysel dokundu ve top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu. 3-4


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx


Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Veysel xx, Fernandes xx, Özgür xx, Khalili x, Aytaç xx, Quaresma xx, Heintz x (Thiam dk. 61 x), Mustafa Pektemek x (İlhan Depe dk. 42 x), Koita xx


Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Uğurcan, Karim Hafes, Veigneau, Çağtay, Furkan, Azad


Teknik Direktör: Tayfur Havutçu


Gaziantep FK: Günay xxx, Oğuz xx, Kana Biyik xx, Djilobodji xxx, Tosca xx, Morais xx, Diarra xx (Twumasi dk. 72 x), Jefferson xx, Güray xxx, Kenan xxx (Pawlowski dk. 82 ?), Kayode xxx (Muhammet Demir dk. 88 ?)


Yedekler: Lontigkin, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Hasan, Ali Ateş


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Veysel Sarı (dk. 10), Quaresma (dk. 57), Thiam (dk. 80) (Kasımpaşa), Kayode (dk. 6 ve 44 pen.), Kenan (dk. 21), Djilobodji (dk. 33) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Fatih, Aytaç, Khalili, İlhan, Sarp Yiğit (Antrenör) (Kasımpaşa), Diarra, Günay, Sumudica (TD)(Gaziantep) - İSTANBUL

Ricardo Quaresma, Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:27 Kaynak: İHA
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