Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Haddadi'nin ceza yayı üzerinden arka direğe kestiği oraya gelişine vuran Koita, topu filelerle buluşturdu. 1-0
11. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Aytaç'ın şutunu, kaleci Lung sektirdi. Dönen topun sahibi olan Sarlija, düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0
15. dakikada Thiam'ın ceza alanı içinden çektiği şut Kayserispor savunmasından döndü. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Aytaç'ın şutu yandan auta çıktı.
30. dakikada Aytaç'ın ara pasıyla ceza alanında meşin yuvarlağı önünde bulan Koita, topu Ndongala'ya çevirdi. Altı pas içindeki Ndongala, müsait pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 3-0
42. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında Koita'nın pasında topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu Lung, kornere çeldi.
44. dakikada Kasımpaşa savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kravets, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yapamadı. Ramazan, iyi alan kapatarak, topun sahibi oldu.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Deniz Caner Özaral xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Florent Hadergjonaj xx, Yassine Meriah xx, Sarlija xxx, Oussama Haddadi xxx, Mickael Tirpan xx, Aytaç Kara xxx, Mame Thiam xxx, Ndongala xxx, Hajradinovic xx, Koita xxx
Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Fernandes, Doğucan, Tarkan Serbest, Anıl Koç, İlhan Depe, Quaresma, Yusuf Erdoğan, Gohou
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Kayserispor: Lung x, Zoran Kvrzic x, Sapunaru x, Diego Angelo x, Emre Taşdemir xx, Djedje x, Gustavo Campanharo x, Mesanovic x, Pedro Henrique x, Bernard Mensah x, Kravets x
Yedekler: İsmail Çipe, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Aksel Aktaş, Situm, Hasan Hüseyin, Rienstra, Emre Demir, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Koita (dk. 6), Sarlija (dk. 11), Ndongala (dk. 30) (Kasımpaşa)
Sarı Kart: Aytaç Kara (Kasımpaşa) - İSTANBUL