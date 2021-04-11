Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

11.04.2021 18:10
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında FT Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Süper Lig'in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında FT Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Amilton'un ceza sahasına ortasında kaleci Doğan topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.

62. dakikada Kvrzic'in pasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Henruqie'nin vuruşunu Boffin kornere çeldi.

71. dakikada Lenon ile verkaç yapan Melih ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel olarak gitti ve taca çıktı.

80. dakikada Kvrzic'in pasında Aziz Behich'in şutunda top auta çıktı.

88. dakikada Serdar'ın pasında Doğukan Sinik, kaleci Doğan ile karşı karşıya kaldı. Doğukan'ın şutunda Doğan topu ayaklarıyla önledi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Uğur Demirok x, Aziz Behic xx, Kolovetsios xx, Zoran Kvrzic x, Daniel Avramovski x (Sabovic dk. 72 x), Aaron Lenon xx (Ramazan Civelek dk. 87 ?), Joseph Attamah xx, Muğdat Çelik x (Melih Okutan dk. 31 x), Pedro Henruqie xx (Paz dk. 87 ?), Kevin Lukassen x (Nurettin Korkmaz dk. 72 x)

Yedekler: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Karlo Muhar, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Faraport TAV Antalyaspor: Boffin xx, Veysel Sarı xx, Eren Albayrak x, Bünyamin Balcı xx, Fedor Kudryasov xx, Naldo xx, Amilton xx (Ali Eren İyican dk. 90 ?), Doğukan Sinik xx, Nuri Şahin xx, Sidney Sam x (Serdar Gürler dk. 44 x), Lukas Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Badhadır Öztürk, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Omar İmeri, Mevlüt Han, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Naldo (dk. 45) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Aziz Behich, Krvzic (Kayserispor), Eren Albayrak, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Ali Eren İyican (Antalyaspor)

(Alparslan Ötüken - Eren Kan/İHA)

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • kayserili biri: Sayenizde futboldan nefret ettik,tiksinti geldi, kanser ettiniz bizleri, yıllardır hep sıkıntı hep ızdırap,düşün de biz de kurtulalım bu eziyetten Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı El Clasico'da konuşmalar canlı yayına yansıdı! Modric, Pique'yi resmen ti'ye aldı Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti, 50 bin 678 yeni vaka tespit edildi         
19:20
Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu         
19:05
Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı         
18:34
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı         
18:01
Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok         
17:54
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
Hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi şahıs, hayatını kaybetti Hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi şahıs, hayatını kaybetti         
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek         
15:02
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 19:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei