Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ortasına arka direkte Emre Akbaba kafayı vurdu, kaleci Doğan topu kornere çeldi.

24. dakikada Taylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Mohamed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.

30. dakikada Galatasaray savunmasının hatasıyla araya giren İlhan topu Henrique'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique, Muslera'yı çalımlamak isteyince açısını kaybetti. Henrique meşin yuvarlağı içeriye çıkardı ancak Muslera topun sahibi oldu.

38. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

44. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasına ceza sahasında topa dokunan Falcao, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan x, Ramazan, Uğur x (Sapunaru dk. 29 x) Kolovetsios x, Aziz xx, Muhar x, Attamah x, Lennon x, Avramovski xx, Henrique x, İlhan Parlak x

Yedekler: İsmail, Lopes, Emre Demir, Nurettin, Kvrzic, Melih, Yasir, Luckassen, Sabovic

Teknik Direktör: Uğur Kulaksız

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama x, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan x, Emre Akbaba xx, Fernandes x, Emre Kılınç x, Mohamed x, Falcao xx

Yedekler: Okan, Onyekuru, Babel, Etebo, Linnes, Kerem, Ömer, Ozornwafor, Arda, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Falcao (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı Kart: Taylan (Galatasaray)

(Turan Bulut - Ali Göç/İHA)