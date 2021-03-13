Süper Lig: Kayserispor: 0 Galatasaray: 3 (Maç Sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 0 Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)

13.03.2021 21:02
Süper Lig: Kayserispor: 0 Galatasaray: 3 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan Dakikalar: (İkinci Yarı)

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

60. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Mohamed'in kafa vuruşu auta gitti.

67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ön direkteki Marcao topu arka direğe aşırttı. Arka direkte topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşu auta gitti.

79. dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasında ceza sahasında yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

81. dakikada Onyekuru'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao'nun şutunda Doğan parmaklarıyla topa dokundu. Üst direkten oyun alanına dönen topu tamamlayan Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

89. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci Doğan ile karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan x, Ramazan x (Sabovic dk. 84 ?), Uğur x (Sapunaru dk. 29 x) Kolovetsios x, Aziz x, Muhar x, Attamah x (Emre Demir dk. 84 ?), Lennon x, Avramovski x (Kvrzic dk. 68 x), Henrique x (Luckassen 68 x), İlhan Parlak x

Yedekler: İsmail, Lopes, Nurettin, Melih, Yasir

Teknik Direktör: Uğur Kulaksız

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Saracchi xx, Taylan x, Emre Akbaba xx (Onyekuru dk. 68 xxx), Fernandes x (Feghouli dk. 75 xx), Emre Kılınç x (Etebo dk. 82 x), Mohamed x (Kerem dk. 68 x), Falcao xxx (Babel dk. 82 x)

Yedekler: Okan, Linnes, Ömer, Ozornwafor, Arda

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Falcao (dk. 44), Onyekuru (dk. 81, 89) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Taylan (Galatasaray) - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 0 Galatasaray: 3 (Maç Sonucu) - Son Dakika Spor


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