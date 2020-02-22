Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin 25 dakikası yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - KAYSERİ

Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
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