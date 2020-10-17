Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

17.10.2020 16:54
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Gradel'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Hakan Arslan'dan önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda Ackah gole giden topu çizgi önünden çıkardı.

15. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi. Dönen topta Kanga'dan önce araya giren savunma tehlikeye uzaklaştırdı.

28. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Lung'tan döndü. Dönen topu takip eden Ziya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Lung topu güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan'ın dönerek vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx

Kayserispor: Lung xx, Kolovetsios x, Sapunaru xx, Yasir x, Fernandes x, Hasan Hüseyin x, Kvrzic xx, Campanharo xx, Ackah xx, Kanga x, İlhan Parlak x

Yedekler: Doğan, Aziz Behich, Adem, Emre, İlhan Depe, Henrique, Muğdat, Nurettin, Lennon, Alibec

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Camara xx, Ziya xxx, Goiano xx, Caner x, Cofie x, Erdoğan xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx, Gradel xxx, Yatabare x

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Barış, Claudemir, Robin Yalçın, Yasin, Felix, Kone, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Ziya (dk. 28) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Goiano, Fajr (Demir Grup Sivasspor) - KAYSERİ

Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hes Kablo, Sivasspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kayserispor: 0 Sivasspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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