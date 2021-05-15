Kayserispor, Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
19. dakikada İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdt Kömürcüoğlu xx, Çağlar Uyarcan xx
Kayserispor: Doğan Alemdar xx Aziz xx, Kolovetsios xx, Paz xx, Kvrzıc xx, Karlo Muhar xx, Attamah xx, Avramovski xx, Ramazan Civelek xx, Pedro Henrique xx, İlhan Parlak xx
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Fenerbahçe: Altay xx, Nazım xx, Serdar xx, Attıla Szalaı xx, Caner xx, Ozan Tufan xx, Sosa xx, Ferdi, Osayı Samuel xx, Pelkas xx, Valencia xx
Yedekler: Harun Tekin, Maurıcıo, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Gustavo, Tisserland, Thiam, Novak, Arda Güler
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Henrique (dk. 18) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Valencia, Caner (Fenerbahçe), Muhar (Kayserispor)
(Ali Göç - Turan Bulut/ İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig: Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor